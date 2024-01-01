ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يضبط سائق الونش المُتسبب في حادث محور الفريق كمال عامر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق الونش الذي تسبب في سقوط "كمرة خرسانية" أثناء رفعها على محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات، أنه أثناء تركيب الكمر الخرساني أعلى الوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن ومحور الفريق كمال عامر، وأثناء رفع الونش لكمر خرساني طوله 20 مترًا لتثبيته انشطر إلى نصفين ما أدى إلى سقوطه على عدد من العمال وهو ما تسبب في مصرع أحدهم واصابة 5 آخرين.


وأضافت التحريات انه أثناء القيام بأعمال الإنشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على عمال في الأسفل، ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين تم نقلهم الى المستشفى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 5 أخرين اتخاذ الإجراءات القانونية القبض علي سائق