أمن الجيزة يضبط سائق الونش المُتسبب في حادث محور الفريق كمال عامر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق الونش الذي تسبب في سقوط "كمرة خرسانية" أثناء رفعها على محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات، أنه أثناء تركيب الكمر الخرساني أعلى الوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن ومحور الفريق كمال عامر، وأثناء رفع الونش لكمر خرساني طوله 20 مترًا لتثبيته انشطر إلى نصفين ما أدى إلى سقوطه على عدد من العمال وهو ما تسبب في مصرع أحدهم واصابة 5 آخرين.



وأضافت التحريات انه أثناء القيام بأعمال الإنشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على عمال في الأسفل، ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين تم نقلهم الى المستشفى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.