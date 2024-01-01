نقيب معلمي بني سويف: 374 معلما استفادوا من الإعانات الصحية والوفاة خلال عام 2023

قال مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، إن عدد المعلمين الذين استفادوا من الإعانات الصحية والمرضية التي خصصتها النقابة للمعلمين وأسرهم، خلال عام 2023، وصل إلى 101 معلم على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الإعانات شملت عمليات جراحية، وعلاج للمعلمين وأسرهم .

وأكد الديب، أن مبلغ الإعانة الصحية الحد الأقصى له عشرون ألف جنيها، ويتم صرف الإعانة الصحية وتحديد المبلغ لها بناء على احتياج الحالة، مشيرا إلى أن إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكداً على أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ "خمسمائة جنيها ".

وأشار نقيب المعلمين، إلي أنه تم صرف أيضا خلال العام الماضي إعانات وفاة للمعلمين، ووصل عدد المعلمين خلال العام الماضي التي تم صرف إعانات وفاة لهم إلى 273 معلم على مستوى المحافظة .

وأوضح نقيب المعلمين أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم ،ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي للمعلم .