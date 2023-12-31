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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شولتز: قادرون على مواجهة عالم "أكثر اضطرابا وقسوة"

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده يجب عليها أن تتغير في مواجهة عالم "أكثر اضطرابا وقسوة"، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة بلاده على مواجهة التحديات الحالية.
واعترف شولتز - في رسالة بمناسبة العام العام الجديد - بصعوبة المشهد العالمي، لكنه أعرب عن ثقته في أن "ألمانيا سوف تتغلب عليه"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية.
وقال شولتز: "لقد أصبح عالمنا مكانا أكثر اضطرابا وقسوة.. إنه يتغير بسرعة مذهلة تقريبا"، ومع ذلك، أبدى المستشار الألماني نبرة متفائلة وسلط الضوء على العقبات التي تغلبت عليها ألمانيا بنجاح في عام 2023، على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد شولتز أن "قوتنا تكمن في استعدادنا لتقديم تنازلات، وفي الجهود التي نبذلها من أجل بعضنا البعض".
ومع إجراء العديد من الانتخابات العامة الرئيسية في جميع أنحاء العالم في عام 2024، وعلى الأخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرلمان الأوروبي، أكد شولتز أهمية هذه الانتخابات - خاصة في الولايات المتحدة - مع استمرار الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

المستشار الألماني شولتز ألمانيا