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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 6 سنوات لشخصين في حيازة الحشيش بعين شمس

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة.
 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن للمتهمين  ج.ا عاطل ،ف.م مسجل خطر احرزوا مخدر الحشيش وسلاح ناري بغرض الدفاع عن النفس.
 

وكان قسم شرطة عين شمس اشتبه في شخصين أثناء مرور دورية امنيه وعند ضبط المتهمين حاولوا الفرار ونجحت قوات الأمن في ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المواد المخدرة وسلاح ناري وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار والربح الغير مشروع والسلاح الناري بغرض التشاجر والدفاع عن النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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