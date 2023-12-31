بالصور.. وفد من المجلس الأعلى للثقافة يزور المنيا

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، وفد من المجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي كرييتف سيركلز، ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles بمحافظة المنيا الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمى واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية(اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى محافظة المنيا، ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبي في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالي والفني للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط و محددات معلنة.

تكون الوفد من محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، رشا عبدالمنعم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمجلس الأعلى للثقافة، محمود مراد مدير عام التنظيم والإدارة، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا ، ومديرة الإدارات والمواقع الثقافية والعاملين بالفرع، وأيضا العاملين بالشباب والرياضة، وذلك للتعريف بمنحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلز اللى بينظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية ، وكيفية المشاركة فى المنحه وماهى شروط الإلتحاق بها، ومن هم المستهدفين مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام في (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل والأهلي والأفراد)

وشروط التقدم: أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد).، و أن يكون من قاطني محافظة المنيا، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها، ومن معايير المشروع:

- وضوح الفكرة وجديتها، و أن يعكس المشروع احتياجا وجدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من تنفيذ المشروع.