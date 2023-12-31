انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة 20 مارس

كشفت الإدارة المنظمة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في 20 مارس لعام 2024.

وأعلنت إدارة المهرجان - عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) - عن بدء تلقي طلبات الأعمال الراغبة في المشاركة في الدورة الثامنة، حيث سيكون متاحا حتى يوم 17 يناير المقبل، يعقبها تقييم الأفلام المختارة من قبل لجنة تحكيم خاصة؛ للتنافس على جوائز المهرجان التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وذكرت إدارة المهرجان أن التقديم للمهرجان متاح للمخرجين المقيمين بمصر والمخرجين المصريين المقيمين بالخارج، وذلك عبر روابط" "Vimeo أو YouTube"، ولا يجوز التقديم بأي وسيلة أخرى،وتتضمن شروط المشاركة أن يكون الفيلم المقدم مدته 25 دقيقة بحد أدنى 4 دقائق،وضرورة أن يكون تم إنتاجه ما بين 2023-2024.

وشددت الإدارة على أنه لايسمح للأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة السابقة من المهرجان المشاركة في الدورة الثامنة،وضرورة التقدم بفيلم واحد فقط للمشاركة.

جدير بالذكر أن سينما زاوية التي تنظم مهرجان زاوية للأفلام متخصصة في عرض الأفلام المستقلة التي تستهدف سوقا غير ربحي،وتعرض أفلاما من مختلف المهرجانات السينمائية من المنطقة العربية وأوروبا على مدار العام، بهدف المساهمة في نشر الثقافة السينمائية في مصر.