الدوري الإيطالي.. لوكاكو وديبالا يقودان هجوم روما أمام يوفنتوس

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق روما، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره يوفنتوس بملعب أليانز استاديوم، إذ تنطلق المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم فريق العاصمة الإيطالية، رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا، على أن يجلس ستيفان شعراوي على مقاعد البدلاء.

وحقق فريق الذئاب، فوزًا ثمينًا على نظيره نابولي بالجولة الماضية من الدوري الإيطالي، بهدفين دون رد في عقر داره الأولمبيكو.

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في وصافة الترتيب وفي رصيده 40 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق 5 نقاط.

تشكيل روما لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - يورينتي - نديكان

خط الوسط: كريستنسن - كريستانتي - باريديس - بوف - زاليفسكي

وفي الهجوم: روميلو لوكاكو - باولو ديبالا.