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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة فى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحـتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من المواطنين تم استهدافهم بعد محاولاتهم للعودة إلى منازلهم عن طريق طائرات مُسيّرة إسرائيلية.

وتابعت: "قوات الاحتلال تستهدف بشكل مكثف الآن وسط وجنوب غزة، بعد أن كانت تركز فقط على شمال القطاع"، موضحة أن منطقة الصفطاوي شهدت، أمس، وعلى مدار الأيام السابقة عمليات نسف لعدد كبير من العمارات السكنية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولم يتم انتشالهم من المنطقة، لأن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف إليها لانتشالهم.

قطاع غزة مجزرة الاحتلال