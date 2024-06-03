كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو

أعلن مجلس الأمن، اليوم الاثنين، تولي كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر يونيو الجاري خلفًا لموزامبيق.



وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن أن رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو، يقدم اليوم إحاطة للصحافة والإعلام عن برنامج عمل الشهر في غرفة الإحاطة الصحفية.



وأوضح البيان أنه يمكن للوفود الصحفية الاطلاع على الإحاطة الإعلامية عبر البث عبر الإنترنت للأمم المتحدة، كما تقدم كوريا الجنوبية إحاطة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن تحديات الوضع العالمي الراهن.



يذكر أن كوريا الجنوبية صوتت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قبول فلسطين في الأمم المتحدة، مع تأكيدها حتمية تجديد وتعزيز الجهود لتنشيط المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، مشددة على الحاجة الملحة لإنهاء الوضع الحالي في غزة فيما أكدت مجددًا على موقفها الثابت الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.