مي عمر تعلق على اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم

علقت الفنانة مى عمر على اختيارها فى مسابقة أجمل ١٠٠ وجه فى العالم، وذلك للعالم التالى على التوالى، وحققت مركز متقدم عن العام الماضي.

وعبرت عن سعادتها على الاختيار قائلة: "سعيدة بفوزى فى مسابقة أجمل ١٠٠ وجه على مستوى العالم، للعام الثانى على التوالى، وتحقيق مركز متقدم، وأن أكون أول مصرية والوحيدة إللى تكسب فى المسابقة".

وتابعت فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام: "وكمان وصلت للنهائيات لعامين متتاليين، متقدمة على نجوم عالميين، السنة إللى فاتت لما كسبت فرحت جداً فنانة مصرية وعربية كسبت، السنة دى بأكد الفرحة وبشاركها كل جمهورى".

يشار أن الفنانة مى عمر شاركت فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "هارلى"، بطولة محمود حميدة، محمد رمضان، مى عمر، مى كساب، أحمد داش، إسماعيل فرغلى، حسنى شتا، والإخراج محمد سمير.

يذكر أن الفنانة مى عمر شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "علاقة مشروعة"، بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمى جمال، بسنت شوقى، والإخراج خالد مرعى.

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