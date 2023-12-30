ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد 2024

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء نصها "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق ال تهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق خطاكم".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكافة الوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة.

وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأهالي محافظة الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكلل كافة الجهود بالنجاح والتوفيق، حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

الجهاز التنفيذي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الميلادي الجديد 2024 البريد