اقرأ غدًا في «البوابة».. 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب فى العدوان الصهيونى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 30 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تخبط دولة الاحتلال

فشل عسكرى.. نتائج التحقيق الصهيونية فى مقتل 3أسرى بالخطأ فى غزة

جريمة حرب.. «الأونروا:» جيش الاحتلال أطلق النار على قوافل المساعدات فى قطاع غزة

21 ألف شهيد و55 ألف مصاب فى العدوان الصهيونى

إحباط صهيونى.. انهيار الروح المعنوية لجنود الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة

إدانة غربية.. واشنطن وحلفاؤها: تسريع إيران إنتاج اليورانيوم المخصب سلوك غير مسئول

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وتحذيرات من توسع الصراع

أوكرانيا: روسيا تشن أكبر هجوم جوى منذ بداية الحرب