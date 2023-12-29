تعرف على أهمية تناول الشوكولاتة وتأثيرها على الصحة العامة

تعتبر الشوكولاتة من أهم العناصر الغذائية للجسم لأنها تضمن الأداء السليم للدماغ والقلب والدورة الدموية ولكن هناك ثلاثة أنواع منها تؤثر بصورة مختلفة في الجسم كما أشار الخبراء فى العديد من الأبحاث والدراسات التى أفادت بأن حسب نوع الشوكولاتة يختلف الناتجة بالنسبة لجسم الإنسان وأن هناك ثلاث أنواع مختلفين منها الداكنة المرة والشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء وهذه الأنواع تصنع بتكنولوجيا مختلفة ولها تأثيرات مختلفة على الجسم وتعتبر الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من الكاكاو المبشور وزبدة الكاكاو ومسحوق السكر والأكثر فائدة للصحة لأنها تحتوي على الحد الأدنى من السكر ولهذا السبب غير مرغوبة كثيرا.

أما شوكولاتة الحليب فتحتوي على كمية أقل بكثير من الكاكاو وكمية أكبر من السكر والكريمة أو الحليب ويعتبر الخبراء هذه الشوكولاتة ضارة لأنها تحتوي على فول الصويا.

والشوكولاتة البيضاء هي الأكثر ضررا لأنها لا تحتوي على الكاكاو ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ويشير الخبراء إلى أن الشوكولاتة الداكنة المرة يمكنها استعادة مرونة الشرايين وتقلل من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تصل إلى 17 بالمئة وبما أنها تحتوى على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفلور، فإنها تضمن الأداء الطبيعي للجهاز العصبي المركزي والعضلات. كما يمكنها تقوية العظام وحتى حماية الأسنان من التسوس لاحتوائها على الفلور.

وبالإضافة إلى ذلك تخفض الشوكولاتة الداكنة مستوى الكوليسترول الضار وتشعر من يتناولها بالشبع السريع وتحسن حالته المزاجية كما ان قد اتضح للعلماء أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها تخفيض الضعف الإدراكي المرتبط بالخرف لأن الكاكاو يحتوي على مركبات الفلافانول.