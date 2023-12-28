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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"دشنا التعليمية" تتسلم تابلت أولى ثانوي تمهيدا لتوزيعه على الطلاب

طارق نور الدين مدير
طارق نور الدين مدير إدارة دشنا اثناء استلام التابلت
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تسلمت إدارة دشنا التعليمية بقنا، التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي وجاري  توريده للمدارس الثانوية بالإدارة، تحت إشراف طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية.

وأكد  “نور الدين”، أن  جميع طلاب الصف الأول الثانوي سيحصلون على أجهزة  التابلت بداية من الأسبوع القادم، وذلك عقب تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستلامه.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات منتصف العام الدراسي الأول بأجهزة التابلت.

وأضاف: مكاتب البريد تستقبل طلاب الصف الأول الثانوي لسداد رسوم تأمين التابلت من خلال الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد مع ضرورة الاحتفاظ بالإيصال وتسليمه للمدرسة.

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