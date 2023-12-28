محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد ، وذلك عقب توليه مهام عمله خلفاً للمهندس عاطف المهدي رئيس الجهاز التنفيذي السابق، مهنئاً بمنصبه الجديد بالمحافظة، متمنياً له دوام التوفيق في خدمة وطننا الغالي .

وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي كونه أحد القطاعات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين ، وكذا سبل وآليات رفع معدلات الأداء ونسب إنجاز كل مشروع على حدة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر نهوه ، مؤكداً ضرورة التنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للدفع قدماً نحو تسريع معدلات الآداء لنهو كافة الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات بما يعود بالنفع العام على المواطنين .

فيما قدم رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، مثمناً مجهوداته المتميزة والملموسة في متابعة المشروعات التنموية والخدمية وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات الخدمية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030