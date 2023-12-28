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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اختيار فيلم "عيسى" للمشاركة فى مهرجان "كليرمون فيران" للأفلام القصيرة بفرنسا

مراد مصطفى
مراد مصطفى
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اختير فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى للمنافسة ضمن قوائم النسخة الـ46 من مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وهو واحد من أهم وأعرق المهرجانات السينمائية للفيلم القصير فى العالم.  

فيلم "عيسى" هو العمل الرابع للمخرج مراد مصطفى الذي يشارك في مهرجان كليرمون فيران، بعد أفلام ("حنة ورد" عام 2020، "ما لانعرفه عن مريم" عام 2021، و"خديجة" العام الماضي)، وهو رقم قياسي يحقق لأول مرة في تاريخ المهرجان العريق.

تدور أحداث فيلم عيسى حول قصة مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

يذكر أن فيلم "عيسى" عرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة  2023، كما حصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا  دوليا حتى الآن بالإضافة إلى أن الفيلم شارك فى مهرجانات سينمائية كبرى أخرى مثل ( مهرجان لوكارنو ومهرجان ميلبورن وشيكاغو وستوكهولم) وجدير بالذكر أنه أعلن مؤخرا عن وصول فيلم "عيسى" رسمياً إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة سيزار الفرنسية والتى تعادل جوائز الاوسكار.  

فيلم عيسي من بطولة كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إنتاج شركة بونانزا فيلمز للمنتجة سوسن يوسف، والعمل إنتاج مصري فرنسى مشترك.

عيسى مراد مصطفي مهرجان كليرمون فيران بفرنسا كليرمون فيران