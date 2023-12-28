محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

أرسل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء مضمون البرقية " يسعدنى ويشرفنى أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق عبارات التقدير والاعتزاز والاحترام، مع أطيب التمنيات والدعوات بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2024، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعافية، ويكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، ونحن فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء الجمهورية الجديدة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها ، ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة ".

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالعام الميلادي الجديد، داعيا الله ان يبارك في جهودهم المخلصة وأن يوفقهم لما فيه الخير والتقدم والازدهار لمصرنا الغالية.