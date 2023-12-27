اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تهجير الفلسطينيين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الخميس 28 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
توترات جديدة وحرب متصاعدة.. هجمات حزب الله تصيب كنيسة وتسعة جنود إسرائيليين
استشهاد 6 فلسطينيين في غارة جوية على الضفة المحتلة
إيران تتوعد بالرد على اغتيال راضى موسوى
استهداف سفن فى البحر الأحمر وسفارة تل أبيب بالهند
مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش «مرحلة مختلفة» من الصراع
لا لتصفية القضية.. السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تهجير الفلسطينيين
تأجيل اللقاء.. إلغاء اجتماع البرهان وحميدتي فى جيبوتي
صداع مُزمِن.. مجلس الدولة الفرنسي يرفض نداء مدينة نيس بطرد المهاجرين