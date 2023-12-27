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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد جلال يتقدم باستقالته من تدريب فاركو عقب النتائج المخيبة

خالد جلال
خالد جلال
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قدم خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو استقالته من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وفشل الفريق في تحقيق سوى انتصار واحد معه منذ توليه المهمة.

وكانت إدارة النادي أعطت مهلة للمدرب؛ حيث قرر مجلس إدارة نادي فاركو منح الجهاز الفني بقيادة خالد جلال فرصة أخيرة لتحسين النتائج قبل اتخاذ قرار بإقالة المدرب الذى فشل في تحقيق النتائج المرجوة، حيث حقق انتصارا وحيدا منذ توليه المهمة.

ونجح الاتحاد السكندرى في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم بالفوز على فاركو 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile.

وتقدم الاتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14، وأضاف بواتينج الهدف الثانى في الدقيقة 22، وفى الشوط الثانى سجل سيف تيرى الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 51، وفى الدقيقة 85 سجل الإتحاد هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة.

خالد جلال فاركو الاتحاد السكندري عبد الغني محمد سيف تيري