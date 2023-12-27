وفد من سفارة دولة العراق يزور جامعة المنصورة... صور

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الدكتور حازم صدام السوداني قنصل سفارة العراق بالقاهرة والدكتور ثامر عطب البركي نائب القنصل بسفارة دولة العراق بالقاهرة، وذلك في اطار حرص جامعة المنصورة علي مد جسور التعاون والتواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين.

فيما رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر والعراق علي مر التاريخ وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب العراقيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين "الجامعية الأولي والدراسات العليا" وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

فيما عبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين علي اعتزازهم بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها محليًا ودوليًا وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم.

كما تناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وامكانية عقد بروتوكول تعاون مع عدد من الكليات بدولة العراق وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.

كما قام الوفد على هامش الزيارة بزيارة لكلية الحقوق وكان في استقبال الوفد الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد لطفي مدير مكتب الوافدين بالكلية وتم مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية.

كما قام الوفد بزيارة كلية التجارة وكان في استقبال الوفد الدكتورة مني الدكروري القائم بعمل عميد كلية التجارة، والدكتورة سارة الدريني مدير مكتب الوافدين بالكلية وتم مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية.

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