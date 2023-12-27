وكيل وزارة الشباب تشهد الاحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم بنادى نبروة الرياضى

نظم مكتب قادرون بإختلاف بإدارة شباب نبروه فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم والقدرات الخاصة بقاعة الفور سيزون بنادى نبروة الرياضى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والسيد عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروة، واللواء أنور عثمان رئيس مجلس مدينة نبروة، والنائب رضا غازي عضو مجلس النواب، ووليد شوقي أمين حزب مستقبل وطن بنبروه، والدكتورة فاتن السعيد مدير عام الإدارة الصحية، ومحمد معاطي مدير عام ادارة التربية والتعليم، والدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية، ومحمود كامل رئيس مجلس الإدارة، وحضور رؤساء مجالس الإدارات ومديري المراكز التابعة لإدارة نبروه، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة نبروه.

بدأ الإحتفال بالسلام الجمهورى ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة السيد عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروة التى قد خلالها الشكر والتقدير لتشريف الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الحفل الكريم، وتقدم بخالص التهانى القلبية لأبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتفوق فى حياتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان خلال كلمة ألقتها فى الإحتفالية، أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فى قلب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرى بناتنا وأبناءنا من ذوي القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات والتغلب عليها، كما أن الدولة تولي عناية خاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكاناتهم.

وأضافت أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

وأشارت، إلى أن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يحرص بشكل دائم على التواصل المباشر مع ذوى الهمم، والذين يحققون إنجازات فريدة فى مختلف الالعاب الرياضية، والمجالات العلمية، والفنية، والأدبية وغيرها، مشيرًا إلى وجود وحدة تطوير وتأهيل ذوى الهمم بجانب مكتب ذوى الهمم "مكتب قادرون باختلاف" بالوزارة، يأتى فى إطار السعى نحو رصد كافة احتياجاتهم من أنشطة وبرامج وخدمات.

وأوضحت أن الدولة المصرية استطاعت أن تصل بمبادرة حياة كريمة لذوى الإعاقة بتطوير الخدمات المقدمة لهم فى القرى والريف والتى كانت من التحديات التى واجهتا الدولة، بالإضافة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى شارك فى خدمة هؤلاء الأشخاص والرعاية والدمج والتمكين.

فيما شهدت الاحتفالية فقرات فنية قدمها أعضاء مركز التخاطب بمركز شباب نشا، منها الإنشاد الدينى، بالإضافة إلى فقرة غنائية، وفقرات فنون شعبية استعراضية.

وفى نهاية الإحتفالية أهدي السيد عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروة، درع بإسم إدارة شباب نبروه للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

تأتي فعاليات الإحتفالية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والسيد عوض الله عمر مدير عام إدارة شباب نبروه، والدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية.

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