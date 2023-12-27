دعما لغزة.. أحمد جنيدي يستعد لطرح "الحَلُّوف"

انتهى الملحن والموزع أحمد جنيدي من تصوير وتسجيل أول عمل غنائي يقدمه بصوته وهي أغنية في قالب المونولوج الحديث تحمل عنوان " الحَلُّوف" ويستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الأغنية دعما لفلسطين على ضوء الأحداث الأخيرة والتي لاتزال قائمة في قطاع غزة والضفة الغربية من إبادة جماعية وتهجير قسري وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني منذ إعلان الكيان المحتل الإجتياح البري للقطاع.

وعن العمل يقول جنيدي في تصريح لـ"البوابة نيوز": "استخدمت الكوميديا السوداء كأسلوب أدبي في كتابة كلمات هذا العمل، واخترت صياغته في قالب المونولوج لإيجاد مساحة أكبر وأكثر حرية من مساحة الأغنية العادية للتعبير عن وجهة نظري في مجريات الأحداث".

الأغنية من كلمات وموسيقى أحمد جنيدي بالإضافة إلى أنها تجربته الأولى في الإخراج، مدير التصوير أحمد ألفي، المخرج المنفذ، المونتير إبرام جورج، مساعد الإخراج و "line producer" فادي إيمانويل، مينا نبيل colorest وجميع من شاركوا في هذا العمل قد قاموا بأعمالهم تطوعا من منطلق إيمان الجميع بضرورة المساهمة لنصرة القضية.

ويذكر أن الملحن أحمد جنيدي تعاون مع عدد من المطربين أبرزهم الكينج محمد منير ويستعد لتقديم عدد من الأغاني من ألحانه خلال العام الجديد المقبل، يتم الإفصاح عن تفاصيلهم تباعا.