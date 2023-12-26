رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الاتحاد بخماسية في قمة الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا ساحقًا على نظيره الاتحاد، بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري السعودي.

سيطر النصر على مجريات المباراة منذ البداية، لكن نجح الاتحاد في اقتناص أول أهداف اللقاء عن طريق عبدالرازق حمد الله في الدقيقة 14، لكن أدرك العالمي التعادل من خلال لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19.

وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 38، ووسط محاولات الاتحاد للعودة إلى المباراة، وسجل عبدالرازق حمد الله هدف التعادل الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51.

ولكن النصر أعاد فرض سيطرته على المباراة، وسجل رونالدو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ثم أضاف ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 75 و82.

وفي الدقيقة 66، حصل الاتحاد على ضربة موجعة بعد طرد فابينيو للإنذار الثاني.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.