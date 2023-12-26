محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بنبان

واصلت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان جولاتها الميدانية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بنبان بمركز دراو والتى يتبعها 21 قرية فرعية ونجع بإجمالى 31 ألف مواطن .

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجولات للمتابعة الميدانية، وتذليل العقبات لدفع معدلات الإنجاز ورفع نسب التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وقد أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على أن مشروع الصرف الصحى ببنان يضم إنشاء محطة للمعالجة بطاقة استيعابية تبلغ من 7 إلى 10 آلاف م3/ يوم حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 25 %، فيما جارٍ تنفيذ خطوط الانحدار والطرد بطول 8 كم وبنسبة 50%، لافتًا إلى أن المشروع يضم أيضًا إنشاء عدد 6 محطات رفع حُدِّدت مواقعها، وجارٍ استخراج قرارات التخصيص اللازمة للبدء فى تنفيذها فى قرى بنبان بحرى وقبلى والرقبة والرقبة الفوقانية والحجازية، بالإضافة إلى قرية الشيخ فضل.

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على ضرورة الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لتلافى جميع الملاحظات المرصودة، وضمان رفع نسب الإنجاز والانتهاء من المشروع فى مواعيده المحددة، علاوة على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء ومخلفات البناء وتسوية أعمال الحفر، مع إعادة الشيء لأصله من أجل حماية وسلامة الأهالى، وتيسير الحركة المرورية فى محيط مواقع العمل بالشكل المطلوب.

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