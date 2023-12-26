فتاة وسيدة وسائق.. الأمن يحل لغز جثة جنين القمامة بساقية مكي ويضبط الجناة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى بصندوق القمامة بمنطقة ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكشفت الكاميرات قيام فتاة وسيدة وسائق توك توك بالتخلص من الجنين، وجرى استهداف الجناة بمأمورية أمنية، أسفرت عن ضبطهم جميعًا وجرى اقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة.

كما جرى فرض كردون أمني بموقع العثور على الجنين وبفحص الكاميرات تبين قيام فتاة وسيدة وسائق توك توك بالتخلص من الجنين وجري ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.