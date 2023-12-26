غدا.. قطع المياه عن قرى مركز ببا ببني سويف لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى “سدس، هلية، قمبش، صفط راشين ”، غداً الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل ولمدة 14 ساعة، وذلك لاستكمال أعمال ربط خط مياه قطر 500 مم، وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي أسفل المرشحات بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الربط والتعقيم لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.