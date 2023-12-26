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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجاني ساسي على 700 ألف يورو

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمًا لصالح التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك السابق وفريق الغرافة القطري الحالي، بأحقيته في الحصول على 700 ألف يورو مستحقات قديمة على النادي الأبيض.

وقدم الزمالك استئنافًا بالمحكمة الرياضية الدولية، في وقت سابق على نفس الحكم صدر للاعب عام 2022، التى أصدرت حكمها بإلغاء قرار الفيفا.

وقدم فرجاني شكوى بنفس الطلبات مرة أخرى للفيفا، والفيفا حكمت له بنفس المستحقات، ومن المنتظر أن يقدم الزمالك الاستئناف خلال ساعات.

ويحصل لاعبو الزمالك في الوقت الحالي على راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة صباح الخميس الماضي قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل.

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