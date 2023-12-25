محافظ دمياط تلتقي ممثلي التحالف الوطني لإطلاق قافلة ستر وعافية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عمرو مجدى مدير العمليات الميدانية بالتحالف وأحمد الشاطر مسئول عمليات تنفيذى وأحمد جمال عضو التحالف، وذلك لبحث آليات التنسيق المشترك لاقامة قافلة "ستر وعافية الشاملة " بقرية الخياطة.

تناول اللقاء الذى حضره أيضًا منى عمارة مسئول التواصل بالمكتب الفنى لمكتب محافظ دمياط، خطة إطلاق القافلة رقم ٢٦ لخدمة أهالي القرية وتوابعها والقرى المجاورة وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وبالتعاون مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر.



وفى هذا السياق،اطلعت " المحافظ " على الخدمات التى ستقدمها القافلة المقرر اطلاقها الخميس القادم الموافق ٢٨ ديسمبر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا،حيث ستتضمن تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدة الصحية بالقرية لاجرا الكشف الطبى بمختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان دون أى رسوم، علاوة على تيسير اجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسى المتحركة للمستحقين، هذا إلى جانب إقامة معرض للملابس لمختلف الأعمار ومهرجان ترفيهي وتثقيفى للأطفال مقرر اقامته بمدرسة الخياطة الثانوية بجوار الوحدة المحلية..



فيما وقد أشادت " محافظ دمياط " بالدور الرائد الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لدعم جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ورعاية الفئات المستحقة، مؤكدة دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات.

