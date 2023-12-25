سيلفان فيريرا يكتب: حكاية شيرمان.. مسيرة الجنرال إلى البحر.. والحرب على الطريقة الأمريكية!

إن المسيرة الشائنة إلى البحر للجنرال ويليام تي شيرمان، والتي جرت في نهاية عام ١٨٦٤ (١٥ نوفمبر - ٢١ ديسمبر) بين أتلانتا وسافانا، إذا خلدتها السينما في "ذهب مع الريح" تشكل "جريمة حرب" واسعة النطاق نفذها الجيش الأمريكي بموافقة الرئيس لينكولن.

لا حكم بأثر رجعي

في البداية، ليس لوصف جريمة الحرب أي معنى تاريخي، فقد دخل حيز التنفيذ فقط بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ليس من المناسب تطبيقه في القانون لوصف سير العمليات أثناء الحرب الأهلية. ومع ذلك، كان هذا الصراع بمثابة مقدمة في العديد من المناطق للرعب الذي سيصيب السكان المدنيين في فجر القرن العشرين مع حرب البوير. وأيضًا، حتى لو لم تكن سياسة الأرض المحروقة التي نفذتها قوات شيرمان تنطبق فعليًا على السكان المدنيين بطريقة منظمة ومتعمدة، فإن التدمير المنهجي للبنية التحتية، وخاصة البنية التحتية للسكك الحديدية، وقرار العيش في البلاد في البحث المفرط عن الغذاء سوف تترك ممتلكات الأفراد وراءهم، ليس فقط مشهدًا مدمرًا، ولكن أيضًا شعورًا بالكراهية العميقة تجاه اليانكيين، بما في ذلك من جانب بعض العبيد الذين شهدوا و/أو كانوا ضحايا هذه الانتهاكات.

جعل جورجيا تصرخ

بداية، بدأ السير نحو البحر بإحراق جزء من أتلانتا، عاصمة جورجيا، في ١٥ نوفمبر ١٨٦٤. وكان الهدف هو توجيه جيش قوامه ٦٢ ألف فرد نحو المحيط الأطلسي وميناء سافانا ٣٠٠ جندي. على بعد أميال وكان هدف شيرمان ذو شقين: قطع خطوط الاتصالات الكونفدرالية وتدمير البنية التحتية الاقتصادية التي سمحت للكونفدرالية بمواصلة الحرب. ولتسريع مسيرة قواته وعدم إثقالها بقطارات الإمداد، قرر شيرمان أن يعيش جيشه في البلاد عن طريق البحث عن الموارد الغذائية للمدنيين والمزارع الزراعية، التي استخدمها بالفعل المجهود الحربي الجنوبي. من المؤكد أن شيرمان حرص في أمره الخاص رقم ١٢٠ على حظر نهب وتدمير الممتلكات الخاصة أثناء إنشاء مجموعات من الباحثين عن الطعام لتزويد جيشه البالغ عدده ٦٢ ألف رجل يوميًا والذي أضيف إليه العلف لآلاف الخيول. ولا يتم تقديم أي تعويض جدي عن الرسوم المأخوذة من السكان أو المزارعين. وفي السياق نفسه، يجب ضمان عودة قطارات الإمداد من خلال مصادرة بغال وخيول السكان. علاوة على ذلك، في نفس الأمر الخاص، ينص شيرمان على تدمير البنية التحتية الاقتصادية (المطاحن والمستودعات وما إلى ذلك) في حالة إثبات عداء السكان. ويظل هذا التدمير بمبادرة من قادة فيالق الجيش.

كل هذه الاحتياطات المكتوبة هي حقيقة لا يمكن إنكارها لكنها تتناقض مع الحالة الذهنية لشيرمان نفسه الذي تفاخر في برقية أرسلها إلى الجنرال جرانت بأنه "سيجعل جورجيا تصرخ (ضمنيًا بالألم)". علاوة على ذلك، يعلم جميع المراقبين العسكريين أن العيش في البلاد يثير تلقائيًا استياء السكان المدنيين. علاوة على ذلك، فإن السكان لديهم بالفعل كراهية عميقة تجاه الشماليين. إن الفكرة الجديرة بالثناء والتي تتمثل في تنظيم الطلبات والتدمير المحتمل بأمر مكتوب، ليس لديها فرصة كبيرة في أن تؤدي إلى الامتثال الصارم من جانب الجنود على الأرض بسبب الافتقار إلى الإشراف الكافي. إن موارد العميد العسكري دائمًا ما تكون غير كافية لهذا النوع من المواقف. شيرمان، وهو ضابط ذو خبرة، يعرف جيدًا أنه لا يمكن احترام تعليماته بشكل كامل. وهو يعلم أن الانتهاكات سترتكب لا محالة. وكيف يمكننا أن نصدق أنه غير راضٍ بطريقة ما عندما يعلن أنه سيجعل جورجيا تصرخ؟ شهادة أخرى للادعاء، هي شهادة الرائد هنري هيتشكوك، وهو مواطن من ولاية ألاباما ظل مخلصًا للاتحاد والذي قاد حارس شيرمان الشخصي، عندما أعلن: "إنه لأمر فظيع أن نحرق وندمر سبل عيش الآلاف من الناس" ولكن إذا إن سياسة الأرض المحروقة تعمل على "شل حركة الأزواج والآباء الذين نقاتلهم... وهو أمر مؤسف في نهاية المطاف".. وبعذ كل ذلك فإن حسن نية الشماليين يثير الكثير من التساؤلات !

الحصيلة

لنبدأ بالجانب الإنساني، حيث يجب التأكيد منذ البداية على أن مقتل المدنيين الأبرياء يظل هامشيًا للغاية ونتيجة لوحدات معزولة بعيدة عن أي هيكلية قيادية. نحن لا نتكلم هنا عن الأعمدة النارية للجنرال تورو في فيندي عام ١٧٩٤، وهذا أمر واضح. ومن ناحية أخرى، فإن حجم الدمار وطلبات المواد المادية فظيع. ويقدر شيرمان نفسه الأضرار المادية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار في ذلك الوقت (١.٤ مليار دولار بما يعادل اليوم). ويمثل وزن الطلبات خمس هذا المبلغ فقط. أما الباقي فيتضمن تدمير البنية التحتية أو الممتلكات كما أصبحت مئات الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية غير صالحة للاستعمال بسبب التواء القضبان الساخنة على أعمدة التلغراف، وأحرقت الجسور، وكان التأثير على إمداد الجيوش الكونفدرالية والاقتصاد غير الدموي بالفعل في الجنوب حاسما؛ بالإضافة إلى ذلك، استولى الشماليون على ٥٠٠٠ حصان و٤٠٠٠ بغل لقطاراتهم و١٠ ملايين رطل من العلف. تمت مصادرة أكثر من ١٣٠٠٠ رأس من الماشية و٩.٥ مليون رطل من الذرة لإطعام ٦٢٠٠٠ فم شمالي. ومن الواضح أن هذه كلها حيوانات لن تغذي الجيش الجنوبي، بل السكان المدنيين أيضًا. ولكن بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي الكبير على الجنوب، فإن السكان يتضررون نفسيًا أيضًا، كما أن دعمهم لإطالة أمد الحرب أصبح موضع تساؤل بقوة الآن بعد أن تعرضوا هم أنفسهم للدمار. أخيرًا، تم تحرير ما يقرب من ١٠٠٠٠ عبد على طول الطريق الذي اتبعه الشماليون، وكانوا أيضًا ممزقين بين الارتياح والاشمئزاز من سلوك "من قاموا بتحريرهم".

ومن المؤكد أن هناك الكثير ممن يرغبون في التجنيد بالزي الأزرق، لكن الأغلبية يتابعون مسيرة قوات الشمال في حالة من العوز التام تعاني من الجوع والمرض. والكثير منهم لن يروا المحيط الأطلسي. من وجهة نظر عسكرية، فإن إسقاط هذه الكتلة الهائلة في أعماق نظام العدو هو نجاح لا يمكن إنكاره، حتى أكثر المتشككين قبل إطلاقه، جرانت ولينكولن على وجه الخصوص، سوف يعترفون به بعد وقوعه. ومع ذلك، يجب علينا أن نضع هذا النجاح في منظوره الصحيح من خلال التأكيد على أن المسيرة لم تواجه في أي وقت قوات كونفدرالية قادرة على معارضتها. تراجع جيش هود المدافع عن أتلانتا شمالًا بعد سقوط المدينة. تحولت جميع الاشتباكات النادرة لصالح الشماليين، الذين وصف العديد من ضباطهم هذه المسيرة بأنها "مسيرة ريفية". ومع ذلك، ستشكل هذه المناورة مرجعًا للمفكر الإنجليزي ليدل هارت الذي اعتبرها مقدمة لمفاهيمه عن الحرب الآلية. بمجرد وصوله إلى السافانا، يستطيع شيرمان الاعتماد على دعم البحرية الأمريكية التي تبحر بعيدًا عن الشاطئ. وفي خمسة أيام، سقطت المدينة و"أعطاها" شيرمان كهدية عيد الميلاد للرئيس لينكولن.

الطريقة الأمريكية في الحرب

وبعد هذا العرض السريع للحقائق والظروف التي جرت فيها، يتضح أن العملية التي قادها الجنرال شيرمان، والتي أكسبته لقب بيلي الجزار في الجنوب، تمثل مقدمة حزينة لظهور شامل الحرب التي تأخذ المدنيين كرهائن بشكل متزايد وتدمر أجزاء كاملة من المشهد الطبيعي واقتصاد المنطقة لضمان تحقيق مكاسب عسكرية. وكما ذكرنا، اتخذ شيرمان الاحتياطات اللازمة حتى لا تمثل الخسائر في صفوف المدنيين سوى استثناءات نادرة، ولا يمكن بالفعل مقارنة أمره الخاص رقم ١٢٠ بأجندة هتلر عشية اندلاع غزو الاتحاد السوفييتي.

ومع ذلك، فإن تصريحاته وتصريحات نوابه وكذلك نتائج التدمير والمصادرات التي تم تنفيذها تشكل سابقة مؤسفة لم تكن تهدف فقط إلى تنفيذ عملية عسكرية في قلب النظام الكونفيدرالي، ولكن أيضًا وسيلة لمعاقبة الخصم لأنه تجرأ على الانفصال من خلال تفسير دستور الولايات المتحدة بشكل شرعي. وهنا، في نظري، نجد الطبيعة الحقيقية لهذه المسيرة نحو البحر، علاوة على ذلك، فإن الحالة المؤسفة التي بقي فيها عدد لا بأس به من العبيد المحررين من العبودية، تحكي الكثير عن نفاق الشماليين تجاه هؤلاء تمامًا. السكان اليائسون ولم يعودوا يعرفون، لا يقصد التورية، أي سيد يلجأون إليه. وبهذا المعنى يدشن شيرمان مستقبل الطريقة الأمريكية في الحرب والتي لا تزال تتكشف أمام أعيننا اليوم والتي سألخصها على النحو التالي: كتاب مقدس في اليد اليسرى لتبرير، وحتى تقديس الحرب، في اليد اليمنى، المسدس لمعاقبة العدو حرفيًا الذي أصبح "خصم" ويتم استخدام القوة بدون أي حدود حتى يلتزم هذا الخصم بالدخول مجددا في الصفوف مع الباقين!

سيلفان فيريرا:حائز على درجة الماجستير فى التاريخ.. وهو مؤرخ متخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث.. وصحفى مستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية.. ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية.. وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب عن المسيرة الشائنة للجنرال الأمريكى ويليام تي شيرمان.