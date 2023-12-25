أحمد سعد وبهاء سلطان بمشاركة إسعاد يونس يطرحان “كله فالصو”

طرحت أغنية "كله فالصو"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.
فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.
وتقول كلمات أغنية "كله فالصو":
لوتيجى سيرتك قدامى
بفضل اقول انا مش هشتاق
و دقيقة وارجع ف كلامى
ليه هو انا برج الجوزاء ؟
ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه
ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين غلابه
كله فالصو وكله Fake
الا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وانت اصلى ختمك عليك
كله في الجمال ده صينى
وانت بس اللى قارينى
ولا حاجه تملى عينى
غيرك ياللى العين عليك
باسخن وحرارتى بتعلى
انا ولا خط الاستواء
افتحلى بس سكه
واحنا هنوصل لاتفاق
مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى
وانا على قد حالى وماشى جنب الحيط
انا ماشي جنب الحيط بلالى