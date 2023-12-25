أحمد سعد وبهاء سلطان بمشاركة إسعاد يونس يطرحان “كله فالصو”

طرحت أغنية "كله فالصو"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتقول كلمات أغنية "كله فالصو":

لوتيجى سيرتك قدامى

بفضل اقول انا مش هشتاق

و دقيقة وارجع ف كلامى

ليه هو انا برج الجوزاء ؟

ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه

ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين غلابه

كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت اصلى ختمك عليك

كله في الجمال ده صينى

وانت بس اللى قارينى

ولا حاجه تملى عينى

غيرك ياللى العين عليك

باسخن وحرارتى بتعلى

انا ولا خط الاستواء

افتحلى بس سكه

واحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى

وانا على قد حالى وماشى جنب الحيط

انا ماشي جنب الحيط بلالى