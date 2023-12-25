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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سعد وبهاء سلطان بمشاركة إسعاد يونس يطرحان “كله فالصو”

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة
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طرحت أغنية "كله فالصو"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتقول كلمات أغنية "كله فالصو":

لوتيجى سيرتك قدامى 
بفضل اقول انا مش هشتاق 
و دقيقة وارجع ف كلامى 
ليه هو انا برج الجوزاء ؟
ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه  
ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين غلابه 
كله فالصو وكله Fake 
الا بس جمال عينيك 
كله نازل نقش فيك 
وانت اصلى ختمك عليك 
كله في الجمال ده صينى 
وانت بس اللى قارينى 
ولا حاجه تملى عينى 
غيرك ياللى العين عليك 
باسخن وحرارتى بتعلى 
انا ولا خط الاستواء 
افتحلى بس سكه 
واحنا هنوصل لاتفاق 
مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى 
وانا على قد حالى وماشى جنب الحيط
انا ماشي جنب الحيط بلالى

كله فالصو اسعاد يونس عصابة عظيمة