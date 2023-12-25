إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 03:41 م

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم /الاثنين/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالبطن وصفت جراحه بالمتوسطة، والثاني بالقدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات للمنازل في القرية، وأخضعت المواطنين للتفتيش.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت سيارة، واحتجزت عددا من الشبان كانوا داخلها.