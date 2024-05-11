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السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قطر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة

البوابة نيوز
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رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني، وتعتبر أن تصويت ١٤٣  دولة لصالح القرار التاريخي يمثل اعترافا دوليا بحق طبيعي وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق.

واعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، عن أمل دولة قطر في تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية  . 

وتجدد الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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