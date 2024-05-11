غدا.. جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول

تنطلق غدا الأحد الموافق 12 من مايو الجاري، بجامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول، تحت شعار "تعليم تدريب توظيف"، بمشاركة أكثر من 50 جهة ومؤسسة، بهدف إيجاد جسر مبتكر يربط بين طموحات الطلاب واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة أنهت استعداداتها لانطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية، أحد أهم توصيات مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين الذي انعقد فبراير الماضي، مضيفا أن الجامعة تلقت طلبات عديدة بشكل متواصل من مؤسسات وجهات مختلفة ما بين فنادق وشركات سياحة ومؤسسات صناعية للمشاركة في الملتقى، إذ تجاوز العدد حتى الآن أكثر من 50 جهة ومؤسسة، والذي يعكس ثقة تلك المؤسسات في الجامعة.

وأضاف زين الدين، أن الملتقى يستهدف توفير فرص تدريبية ووظيفية مميزة لطلاب وخريجي الجامعة في مختلف القطاعات، ودعم مهارات الطلاب الشخصية والتواصلية من خلال ورش عمل ولقاءات تفاعلية، وعرض مشاريع تخرج مبتكرة لطلاب الجامعة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بناء علاقات تعاونية بين الجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التسويق للملتقى بشكل فعال لجذب أكبر عدد ممكن من المشاركين.

وتابع، أن الملتقى سيتضمن معرض للتوظيف يضم شركات ومؤسسات من مختلف القطاعات ذات الصلة بتخصصات الخريجين، ورش عمل حول مهارات العمل المطلوبة مثل مهارات التواصل الفعال وتقديم الذات في المقابلات الشخصية، عرض مشاريع تخرج مبتكرة لطلاب كليات الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، ندوات حول ريادة الأعمال تقدم معلومات حول برامج دعم ريادة الأعمال المتاحة في الجامعة، لقاءات تفاعلية مع أصحاب العمل تسمح للطلاب بالتفاعل مع ممثلي الشركات والمؤسسات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الملتقى، إلى أن الملتقى يعد الأول من نوعه في الجامعات التكنولوجية، بهدف توفير فرص تطوير المهارات وتوجيه المواهب نحو مسارات مهنية ناجحة، ومستدامة، وتوفير منصة حيوية تجمع بين المواهب والفرص، مما يمكن المشاركين من تبادل المعرفة وتطوير المهارات واكتساب الخبرات العملية، مؤكداً أن جامعة طيبة التكنولوجية تسعى إلى توفير تجربة فريدة تجمع بين التعلم والتدريب، والتوظيف، وتؤمن بقدرة كل طالب على تحقيق النجاح المهني.

وأوضح رسلان، أنه سيقام على هامش الملتقى عددا من الفعاليات المتنوعة مثل: جلسة حوارية بحضور كوكبة من رواد الخدمات الفندقية والسياحية، بعنوان: الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة والفنادق ومتطلبات سوق العمل، يديرها الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج الخدمات الفندقية، ومنسق الملتقى، كما سيشمل الملتقى أيضا، جلسة حوارية بحضور كوكبة من رواد الصناعة، بعنوان: الحرف اليدوية بين الواقع والمأمول - الصناعات الخشبية نموذجاً، يديرها الدكتور خالد خليفة، ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية، وندوة بعنوان: اللغة الانجليزية في سوق العمل.

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