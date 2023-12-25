التفاصيل الكاملة للقبض على سما المصرى

ألقت الاجهزة الامنية القبض على سامية عطية والمعروفه بسما المصرى وذلك لتنفيذ حكم قضائى صادر بحقها فى نوفمبر الماضى من محكمة النقض حيث نظرت محكمة النقض طعن المتهمة على حكم حبسها سنة وقضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الى الحكم الحبس سنتين .



وأوضح مصدر قضائى للبوابة نيوز بأن سما المصرى وقت الإفراج عنها خلال الأيام الماضية قد قضت عقوبة حبسها الصادر بسنة ، ولكن وقت نظر موضوع النقض الذى صدر بالحكم سنتين يتبقى سنة بناء عليها ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها لتنفيذ باقى العقوبة .



وسبق أن أمرت النيابة العامة بإحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى أبريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.



وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك و انستجرام ويوتيوب ، ونشرت عددا من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.