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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 78000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 568  شاحنة و165 سيارة ، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع ، 274 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 294  شاحنة و 55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة WADI ALARAB  على متنها 63ألف  طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها بينما تغادر العبارة امل ، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين امل والحرية2 ،  كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن ، 350 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع  سفن وهي سينا ، كوين نفرتيتي ، بريدج  واور . كا شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلي متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة الي اليمن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكبا بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا