وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 568 شاحنة و165 سيارة ، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع ، 274 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 294 شاحنة و 55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة WADI ALARAB على متنها 63ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها بينما تغادر العبارة امل ، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين امل والحرية2 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن ، 350 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي سينا ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور . كا شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلي متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة الي اليمن .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكبا بموانيها .

