جامعة أسيوط تحرز تقدمًا جديدًا في التصنيف العالمي للأداء الأكاديمي «URAP 2024»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط؛ عن إنجاز جديد حققته الجامعة مؤخرًا في التصنيفات الدولية؛ حيث احتلت المركز (585) عالميًا؛ ضمن 3000 جامعة مشاركة، والسابع محليًا؛ ضمن (33) جامعة مصرية مشاركة في التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي URAP (University Ranking by Academic Performance)، والذي يطلقه معمل أبحاث جامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا بأنقرا؛ بارتفاع 23 مستوى عن العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعتمد في تقييمه للجامعات على مؤشر الأداء الأكاديمي، والاعتماد على حجم، وجودة الإنتاج البحثي للجامعات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي؛ مؤكدًا أن الجامعة تمكنت من الوجود في مراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية، ومن أفضل الجامعات العالمية، وتجاوزت عددًا كبيرًا من الجامعات المرموقة، مشيرًا أن ذلك يعكس مساعي إدارة الجامعة، وخططها الرائدة؛ للنهوض بالعملية التعليمية، والبحثية، والتوسع في التعاون الدولي، وزيادة معدلات النشر في المجلات، والدوريات العلمية ذات السمعة الأكاديمية، والعلمية المتميزة، وتشجيع البحوث العلمية المتميزة التي تحمل أفكارًا خلاقة؛ تخدم المجتمع، وتسهم في تطوره، وتتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ؛ للتنمية المستدامة، والتي يأتي من ضمنها دعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم، والتنمية.

ومن جهته، أوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ إن تصنيف(UARP) يعتمد فى تقييمه للجامعات على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي، وكذلك عدد الاستشهادات العلمية لمنسوبي الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات WOS، ومعامل تأثير تلك المقالات، وكذلك حجم المشاركات الدولية في الأبحاث.