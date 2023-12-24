تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون لـ10 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون لجلسة 10 يناير.

ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى. بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته. باستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.