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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها تتقدم 67 مركزًا على المستوى العالمي بتصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات 2024

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على الترتيب 876 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 67 مركزاً عن العام الماضي 2022 -2023، ومحليا بالمركز 11 من بين 33 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2023-2024.

وأشار الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ان التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

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