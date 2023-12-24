بعد انتهاء إجازته.. تعرف على موعد وصول ميكالي إلى القاهرة

يصل البرازيلي ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، إلى القاهرة يوم 3 يناير المقبل، وذلك لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة الأولمبي في يناير المقبل، بعد انتهاء اجازته الخاصة.

وطلب المدير الفني ميكالي من مسؤلى اتحاد الكرة تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي المقبل.

كما طلب من الإدارة الاتفاق مع بعض المنتخبات لخوض مباريات ودية خلال المعسكر، وذلك حتى لا تكون هناك ازمة في المعسكر بجانب خوض فترات استعدادات فوية تفيد الفراعنة الشباب قبل خوض الاولمبياد.

ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة .