وصفات مهمة لترطيب ونعومة الجسم في الشتاء

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 05:34 ص

يكثر شكوى الأفراد خلال فصل الشتاء بسبب مشكلة جفاف البشرة، ناتجا الشعور بالانزعاج والحرج وخصوصا في المناسبات والأعياد.

ترطيب الجلد

وتبحث الفتيات عن أسرع الطرق والوصفات التي تساعد في ترطيب الجسم والاستمتاع بنعومته خلال أجواء الشتاء الباردة.

وهناك عدد من الطرق والوصفات التي تجعل الجسم أكثر نعومة وترطيب في أيام الشتاء، وخصوصا مع اقتراب الأعياد والاحتفالات، منها:

-العسل والحليب:

تعمل تلك الوصفة على تهدئة البشرة وترطيبها وبطء ظهور علامات التجاعيد في الجسم.

ويجب تحضير وعاء ضخم لإضافة كوبين من الحليب وربع كوب من العسل والاستعانة به لترطيب الجسم خلال أيام الشتاء.

-العسل والزيتون:

يساعد العسل في ترطيب الجسم، لذا تلعب تلك الوصفة دورا مهما في ترطيب الجسم والتخلص من المناطق الجافة.

ونحتاج إلى مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم نضع الخليط على المنطقة الجافة وتركه لمدة 20 دقيقة ثم مسح الجسم بقطعة قماش دافئة للاستمتاع ببشرة رطبة وناعمة.

-دقيق الشوفان والحليب:

يعد دقيق الشوفان من أهم المكونات اللازمة لعلاج وترطيب الجسم بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، كما يمنع تهيج الجلد.

ونحضر مزيج من كوب دقيق الشوا ونضعه في الخلاط حتى نحصل على مسحوق ناعم، ثم ننشر الخليط في حوض به ماء، ويجب نقع الجسم لمدة 20 دقيقة ثم تجفيفه.

-زبدة الشيا:

تتميز زبدة الشيا بخصائصها المرطبة للبشرة، بسبب غناها بالدهون الطبيعية والمليئة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والفيتامينات.

ونحتاج إلى تسخين ملعقة صغيرة من زبدة الشيا على نار هادئة، وبمجرد أن تصبح هادئة نحتاج إلى تدليكها بالمنطقة الجافة ونتركها لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم نشطفها بعدها بالماء الفاتر.

-زيت اللوز الحلو:

يعتبر من أفضل الزيتون الطبيعية، بسبب دوره في ترطيب الجسم وتنعيمه، حيث يتميز بغناه بفيتامين "E" المسؤول عن نعومة ونضارة الجسم.

ويجب تدليك الجلد بزيت اللوز الحلو وتركه لمدة 5 دقائق قبل النوم، ثم شطفه في صباح اليوم التالي.

-زيت الزيتون:

يلعب زيت الزيتون دورا مهما في ترطيب الجلد، بسبب دوره في إنتاج الكولاجين، مما يمنح الجسم نعومة وانتعاش.

ونأخذ كمية من زيت الزيتون وندلك به المنطقة الجافة في حركات دائرية، ثم ننتظر لـ 10 دقائق، وبعدها نشطف الجسم بالماء.