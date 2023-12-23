ريلمى تطلق هاتف C67 بمواصفات خارقة

أعلنت شركة ريلمى، عن إطلاق هاتفها الجديد C67 على نطاق عالمي، والذي يجمع بين تكنولوجيا الكاميرا الرائعة بدقة 108 ميجابكسل وأداء متميز بفضل رقاقة Snapdragon 685 بتقنية 6 نانومتر.

تعتبر هذه الخطوة ابتكارًا رائدًا في فئة الهواتف ذات السعر المعقول، حيث يقدم C67 تجربة فريدة تتميز بأربعة جوانب رئيسية: الكاميرا، الأداء، التصميم، والتجربة. تتفوق الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل في التصوير الليلي بنسبة 132% وتقنية التكبير 3X داخل المستشعر، مما يمكن المستخدمين من التقاط صور استثنائية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

في قلب الأداء يتميز C67 برقاقة Snapdragon 685، مما يضمن أداءً مثيرًا للإعجاب بنتيجة Antutu تبلغ 330 ألف. وتتألق الشاشة بإضاءة تصل إلى 950 نت، مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

فيما يتعلق بالتصميم، يتميز C67 بجسم نحيف بسمك 7.59 مم، ويتوفر بألوان جذابة تضيف لمسة عصرية. تأتي المزايا الإضافية مثل إزالة حامل الشاشة البلاستيكي وتقنيات التلوين المتقدمة لتجعله جهازًا لافتًا في يد المستخدم.

لتعزيز تجربة المستخدم، يقدم C67 Mini Capsule 2.0 مع وظائف برمجيات تفاعلية تضيف جوًا من المتعة والتفاعل الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، يحمل الهاتف مزايا مثل رام سعة 256 جيجابايت ونظام NFC ثنائي الاتجاه للسرعة في الإمالة، ومكبرات صوت ستيريو ثنائية خطية لتجربة صوت فائقة الجودة.