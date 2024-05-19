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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البحرية الأوكرانية تعلن إغراق كاسحة الألغام الروسية "كوفروفيتس"

كاسحة الألغام الروسية
كاسحة الألغام الروسية "كوفروفيتس"
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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنها تمكنت من إغراق سفينة حربية روسية.

ونشرت البحرية الأوكرانية على منصة "تليجرام" صورة تُظْهِر إغراق كاسحة الألغام "كوفروفيتس" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي مع وضع علامة صليب أحمر على الصورة في إشارة إلى إغراق القطعة البحرية.

وإلى جانب الصورة تعليق يقول إن "البحرية الأوكرانية بالتعاون مع إخوانها المتفانين تقربنا من النصر أكثر"، ولم توضح البحرية الأوكرانية كيف وأين تم إغراق الكاسحة "كوفروفيتس".

كما لم يتسن التحقق من المعلومات حول إغراق السفينة الروسية من مصدر مستقل.

وكان الجيش الأوكراني أغرق عددا من السفن الحربية الروسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، وبسبب استخدام أوكرانيا لطائرات قتالية مسيرة وزوارق سريعة محملة بالمتفجرات، اضطرت القيادة البحرية الروسية في الوقت الراهن إلى سحب سفن حربية كبيرة وقَيِّمَة من شبه جزيرة القرم ونقلها إلى شرق البحر الأسود.

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