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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

النجمة العالمية كيت بلانشيت تشارك في حلقة نقاشية في مهرجان كان

جلسة كيت بلانشيت
جلسة كيت بلانشيت
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تنظم الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة IEFTA and UN Refugee Agency)) في إطار أنشطتها للدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، حلقة نقاشية بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية" وذلك بالتعاون مع مركز السينما العربية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك يوم 20 مايو من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 صباحًا. 

تتناول الجلسة موضوع النزوح وتسلط الضوء على قوة السينما في تصويرومعالجة تحديات النازحين واللاجئين، ويشارك في الجلسة النجمة العالمية كيت بلانشيت، إلى جانب المخرجة دانييلا ريباس، والمصور الأفغاني بارات علي باتور، والإعلامية ريا أبي راشد، وتدير الجلسة الصحفية الأمريكية هادلي جامبل. 

ستسلط هذه الجلسة الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النزوح.

الرابطة الدولية للمواهب السينمائية مهرجان كان السينمائي النزوح وجهات نظر سينمائية مركز السينما العربية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين