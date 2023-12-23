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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم في البحيرة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إليكم مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في البحيرة:

  • الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى السبت 13 يناير 2024.
  • الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام: من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأحد 14 يناير 2024.
  • الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني: من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأحد 14 يناير 2024.
  • الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين: من الأحد 14 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.
  • الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات: من الثلاثاء 2 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

  • الشهادة الإعدادية للمكفوفين: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.
  • الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.
  • الشهادة الإعدادية العامة: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.
  • الشهادة الإعدادية المهنية: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي 2023--2024

  • الصفوف الأول والثاني الثانوي العام: من الأحد 14 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.
  • الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني: من الثلاثاء 2 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.
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