ننشر جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إليكم مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في البحيرة:

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى السبت 13 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام: من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأحد 14 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني: من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأحد 14 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين: من الأحد 14 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات: من الثلاثاء 2 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية للمكفوفين: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية العامة: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية المهنية: من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي 2023--2024