بالصور.. ليلة طرب في حفل فرقة محمد فوزي للموسيقى بمركز طنطا الثقافي

شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا حفلا فنيا، أحيته فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية، ضمن فعاليات الليالي الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمن الجزء الأول من الحفل الذي شهد تفاعلا كبيرا للجمهور، باقة متنوعة من الصولوهات تغنت بها الفرقة بقيادة المايسترو محمد الحداد، منها أي دمعة حزن، فات الميعاد، ع الرملة، ألف ليلة وليلة، كان ياما كان، اسمعوني، مستنياك، توبي، مع الزمان.

وفي الجزء الثاني من الحفل أطربت الفرقة الحضور بمجموعة متميزة من الأغنيات في أداء جماعي لأروع ما لحّن ملك الموسيقى، منها هوا يا هوا، أنا بعشقك، على رمش عيونها، بهية، ع الربابة، جانا الهوى، وسواح.

أقيم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، واختتمت فعالياته بميدلي جماعي تضمن أغاني متنوعة منها طاير يا هوا، عدوية، تخونوه، على حسب وداد، عدى النهار، والبندقية اتكلمت، وسط تفاعل الجمهور داخل قاعة المسرح التي رفعت شعار كامل العدد.

والموسيقار بليغ حمدي من مواليد محافظة القاهرة، عُرف بحبه للموسيقى منذ الصغر، وأتقن العزف على العود وهو في التاسعة من عمره، والتحق بمعهد فؤاد الأول لدراسة أصول الموسيقى الشرقية، ولحّن الكثير من الأعمال لكبار الفنانين من أبرزهم أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ووردة وغيرهم. وقام بتلحين عدة أوبريتات استعراضية خلال مشواره بالمسرح الغنائي، إلى جانب تقديم الفلكلور المصري ووضع الموسيقى التصويرية لكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية.

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