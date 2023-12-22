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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور : حققنا ميدالية غالية ونسعى للفوز بالسوبر

إمام عاشور أفضل لاعب
إمام عاشور أفضل لاعب في المباراة
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عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على أوراوا الياباني والحصول على الميدالية البرونزية ‏في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بالمملكة العربية السعودية.‏

وقال إمام عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للأهلى: الحمد لله قدمنا بطولة كبيرة، وحققنا ميدالية غالية، وكان مهمًّا لنا أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير ‏التي نشكرها بشدة على تواجدها ودعمها لنا.‏

وأضاف: كل اللاعبين كانوا رجالًا وظهروا بصورة طيبة، ولم يقصر أحد، والتوفيق كان حليفًا لنا، ونجحنا في الفوز بميدالية جئنا ‏إلى السعودية من أجل الفوز بها.‏

وشدد عاشور على أن الفريق سوف يحتفل اليوم بالميدالية البرونزية، وبعدها سوف يغلق الصفحة، وينتقل إلى التركيز في بطولة ‏السوبر المصري، من أجل الفوز.‏

كان عاشور قد توج بجائزة أفضل لاعب خلال المباراة، بعد أن قدم مستويات مميزة للغاية، وساهم في الفوز بأربعة أهداف مقابل ‏هدفين.‏

الأهلي في مونديال الأندية إمام عاشور كأس العالم للأندية