الرياض وباريس توقعان اتفاقية تعاون عسكري تشمل مجالات القدرات والصناعات والأبحاث والتطوير



في زيارة رسمية تعتبر ناجحة للبلدين الصديقين فرنسا والسعودية قام بها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له الى باريس وتدخل في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية، التقى خلالها عددًا من كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين فرنسا والمملكة السعودية.ونقل وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء للرئيس الفرنسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، فيما حمَّله الرئيس الفرنسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية. حضر اللقاء، هشام بن عبد العزيز بن سيف مدير عام مكتب وزير الدفاع، فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال أفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية السفيرة آن كلير لوجوندر.

كما التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، حيث ناقش مع رؤية البلدين لأمن المنطقة واستقرارها وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية. كما شهد الأمير خالد بن سلمان ووزير القوات المسلحة الفرنسية توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية في الجمهورية الفرنسية. وفي وقت سابق، شهد وزير الدفاع السعودي، تمرين الدفاع الجوي الفرنسي بمشاركة عدد من طائرات الرافال، وقُدم له في أثناء التمرين شرحٌ دقيق تضمَّن قدراتها الدفاعية وإمكاناتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة، ثم توجه الأمير خالد بن سلمان إلى برج القيادة في الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام «شوفالييه بول» في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا. وكان في استقباله لدى وصوله وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو ودوَّن الوزير كلمة في سجل زوار الفرقاطة. كما عقد الوزير السعودي اجتماعًا مثمرًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية استعرض معهم فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030.

هذا ويخوض السعوديين حاليًا مفاوضات رفيعة المستوى مع فرنسا حول شراء 54 طائرة رافال هجومية لتنظم إلى الترسانة الحربية السعودية متوقع بعد إتمامها ان تصبح السعودية القوة الأشرس في المنطقة بسلاح الجو بلا منازع عبر اكثر من 99 سربا جويا حديثا ومتطورا يجعل المملكة من أهم دول المنطقة قوة وتسليحًا.

وقد أشاد الفرنسيين بما حققه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبلاده التي تسعى على طريق «السعودية الجديدة» وهم يتابعون النقلات السياسية والاقتصادية والعسكرية… حيث يتوقعون أن تصبح السعودية "صين جديدة"، والفضل يعود لقائدها الشاب الذي وضع ونفذ خططًا بتريليونات الدولارات، بهدف تحرير اقتصاد بلاده من التبعية للنفط بالإضافة الى تحديث البلاد وتعزيز مؤسساتها والقضاء على الإرهاب والتخلف وهذا ما دفع فرنسا ودول العالم بتعزيز علاقاتها بالمملكة ونجاح الرياض مؤخرا في الفوز باستضافة "إكسبو 2030"متقدمة بفارق كبير على بوسان الكورية وروما خير دليل على ذلك، حيث حصدت الرياض 119 صوتا، مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ 165، وبالتالي ستكون الرياض ثاني مدينة عربية تستضيف المعرض العالمي الشهير "إكسبو" بعد دبي وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.