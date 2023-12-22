دفن جثة طالب توفى في حادث بالمقطم

أمرت نيابة المقطم، بدفن جثة طالب لقى مصرعه اثر اصطدام سيارة به فى المقطم اثناء توقفه على جانب الطريق وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية " سارية التراخيص" قيادة (طالب - مقيم بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثرًا بإصاباته.

وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

وبإجراء التحريات وإستخدام الأساليب الفنية الحديثة تبين أن السيارة قيادة وملك (سائق - مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.