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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا ومولدوفا توقعان اتفاقيات لتسهيل عبور الحدود بين البلدين

رئيس وزراء أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال
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وقع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أمس الخميس، مع نظيره المولدوفي دورين ريسين، عددا من البروتوكولات لتسهيل عبور الحدود الأوكرانية المولدوفية للمواطنين والبضائع.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله: "تواصل أوكرانيا ومولدوفا تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرقابة المشتركة على نقاط العبور الحدودية.

وخلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء دورين ريسين، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التي من شأنها تبسيط وتقليل الوقت الذي يستغرقه عبور المواطنين والبضائع عبر الحدود الأوكرانية-المولدافية".

وأشار إلى أن هذا لن يؤدي فقط إلى تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين أوكرانيا ومولدوفا، بل سيزيد أيضا من كفاءة وفعالية قدرات عبور الحدود باستخدام أفضل الممارسات الأوروبية".

أوكرانيا جمهورية مولدوفا عبور الحدود بين البلدين