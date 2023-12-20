السعودية رئيسًا للجنة الدولية للأعاصير المدارية

انتُخبت السعودية بالإجماع رئيسًا للجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بالأعاصير المدارية في بحر العرب وخليج البنغال.

وأكد الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للأرصاد، للدول الأعضاء في اللجنة، اختياره رئيسًا لها وتمثيل بلاده، مشيرًا إلى أن المملكة لها دور رائد وجهود على المستويين الإقليمي والدولي في أولويات القضايا المتعلقة بالكوارث وما تخلفه من آثار جسيمة على البشرية، خاصةً مع ازدياد أعداد الأعاصير المدارية بالمنطقة والعالم.

ونوّه بأن تلك التحديات تتطلب من جميع الدول دورًا أكثر وضوحًا في مجابهتها، عبر تطوير أنظمة الرصد والمراقبة والتنبؤ بالأعاصير المدارية، وتعزيز التأهب للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى دعم أدوات صنع القرار لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغيرات المناخ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.